Скачать
Пятница, 27.12.2019
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
Как банки будут работать на новогодние праздники
Как банки будут работать на новогодние праздники
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

На Шулявском мосту в Киеве провели испытания перед открытием

На Шулявском мосту в Киеве провели испытания перед открытием
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По Шулявскому мосту проехали восемь грузовиков с балластом, общий все которых составил 240 тонн.

В Киеве провели испытания новой конструкции Шулявского путепровода. Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы, мэр столицы Виталий Кличко присутствовал на испытании пролетных строений Шулявского моста.

"Согласно проектной документации, существует перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции, её нагрузили. Проверка состоялась в два этапа: этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - прокомментировал Кличко.

По его словам, согласно программе статических испытаний, было реализовано 12 схем нагрузки пролетных строений путепровода.

Шулявский мост в Киеве уже асфальтируют: когда запустят движение

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн, то есть, мост находился под весом 240 тонн.

Специальное оборудование во время нагрузок зафиксировало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, которые зафиксировала техника.

"И при условии соответствия всех норм и требований, согласно выводам экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту: движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - подчеркнул Кличко.

Как сообщаось ранее, проектом реконструкции Шулявского путепровода предусмотрено строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Длина нового путепровода составит 158 м, он будет иметь шесть полос. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20%. Общая стоимость реконструкции составляет около 1 млрд грн.

Напомним, чтобы открыть проезд по Шулявскому мосту до конца этого года, как обещали столичные власти, строители работают круглосуточно и без выходных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Шулявский мост, Испытание моста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
&quot;Звездные войны: Скайуокер. Восход&quot; набирает обороты в прокате
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь