На Шулявском мосту в Киеве провели испытания перед открытием

Новости Украины:По Шулявскому мосту проехали восемь грузовиков с балластом, общий все которых составил 240 тонн.

В Киеве провели испытания новой конструкции Шулявского путепровода. Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы, мэр столицы Виталий Кличко присутствовал на испытании пролетных строений Шулявского моста.

"Согласно проектной документации, существует перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции, её нагрузили. Проверка состоялась в два этапа: этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - прокомментировал Кличко.

По его словам, согласно программе статических испытаний, было реализовано 12 схем нагрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн, то есть, мост находился под весом 240 тонн.

Специальное оборудование во время нагрузок зафиксировало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, которые зафиксировала техника.

"И при условии соответствия всех норм и требований, согласно выводам экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту: движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - подчеркнул Кличко.

Как сообщаось ранее, проектом реконструкции Шулявского путепровода предусмотрено строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Длина нового путепровода составит 158 м, он будет иметь шесть полос. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20%. Общая стоимость реконструкции составляет около 1 млрд грн.

Напомним, чтобы открыть проезд по Шулявскому мосту до конца этого года, как обещали столичные власти, строители работают круглосуточно и без выходных.