Дело Шеремета: Суд продлил арест "Пумы"

Новости Украины:Суд оставил под арестом ветерана АТО Инну Грищенко

Печерский суд Киева продлил до 24 февраля 2020 года арест ветерану АТО Инне Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в причастности к покушению на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый.

"Печерский райсуд продлил Инне Грищенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 февраля 2020 года", - сказал он.

Как известно, супругов Инну и Владислава Грищенко подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области в 2018 году.

Также следствие связывает Грищенко с делом убийства Павла Шеремета.

По этому делу проходят пять человек: врач и волонтер Юлия Кузьменко, добровольцы АТО Владислав и Инна Грищенко, медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, ветеран АТО Андрей Антоненко (его следствие считает организатором убийства Шеремета).

Для Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде ареста. Суд также применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугарь.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.