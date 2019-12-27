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Движение Шулявским мостом будет открыто уже на этой неделе

Движение Шулявским мостом будет открыто уже на этой неделе
21:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дорожники работают круглосуточно и без выходных, чтобы вовремя завершить работы и открыть проезд Шулявским путепроводом до конца недели.

В столице завтра планируют открыть движение по реконструированному Шулявскому мосту.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс".

"С 28 декабря запланировано открытие автомобильного движения по вновь построенному Шулявскому путепроводу. Соответственно, движение автобусов №27Тр, 155, 550 будет возобновлено через путепровод. О возобновлении движения троллейбусов №22, 27, 30, 42 - сообщим отдельно", - отмечается в сообщении.

На Шулявском мосту в Киеве провели испытания перед открытием

Как сообщалось ранее, проектом реконструкции Шулявского путепровода предусмотрено строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Длина нового путепровода составит 158 м, он будет иметь шесть полос. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20%. Общая стоимость реконструкции составляет около 1 млрд грн.

Сегодня, 27 декабря, провели испытания новой конструкции Шулявского путепровода.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что движение автотранспорта по новому мосту возобновят после получения заключений экспертов о соответствии заявленных характеристик моста и показателей, которые зафиксировало спецоборудование во время испытаний.

Напомним, Виталий Кличко рассказал о завершении реконструкции Шулявского моста.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Мост, Шулявский мост.
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