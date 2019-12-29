Из апелляционного суда вывезли двух экс-беркутовцев

Новости Украины:Из Киевского апелляционного суда вывезли двух экс-беркутовцев.

Полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда не были под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда не были под стражей - Тамтуру и Маринченко — уже вывезли спецтранспортом из Киевского апелляционного суда. Произошло это с дракой, активисты пытались помешать полиции", - передает с места события корреспондент.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех 5 экс-беркутовцев - Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко - под личное обязательство.

Активисты, которые собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуют против этого. Людей становится больше — часть из них была здесь до объявления решения суда, часть едет из Киевского апелляционного суда.

Активисты уже заблокировали мусорными баками выезд.

На месте присутствует полиция диалога и спецтранспорт, а также несколько машин полиции.