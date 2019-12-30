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На Тернопольщине два города вошли в топ-10 лидеров внутреннего туризма

На Тернопольщине два города вошли в топ-10 лидеров внутреннего туризма
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Тернополь и Чортков вошли в топ-10 лидеров внутреннего туризма.

Тернополь и Чортков – два города на Тернопольщине, которые вошли в десятку украинских городов, имеющих наилучшие перспективы для развития туризма в 2020 году.

Об этом сообщает туристический портал Zruchno.Travel.

«Киев, Львов, Одесса – бесспорные лидеры туризма в Украине. Но есть и менее «раскрученные» города, которые в последнее время прилагают немало усилий для того, чтобы совершить прорыв в высшую туристическую лигу. Накануне нового 2020 года Zruchno.Travel с помощью экспертов определил 10 городов, которые в течение прошлого года заложили основу для наиболее динамичного развития местного туризма. Среди них – два города из Тернопольщины – областной центр и Чортков», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Файний Тернопіль» воссоздает утраченные архитектурные памятники в уличных макетах, запускает виртуальные экскурсии с QR-кодами и развивает ресторанную культуру.

«Планируем в 2020 году увеличить количество туристов на 20%. В Тернополе в следующем году запланировали большое количество мероприятий мирового и национального уровня: чемпионат мира по водномоторному спорту, чемпионат мира по гребле, проект «Тернополь - молодежная столица-2020». Также не забываем об одном из лучших музыкальных европейских фестивалей «Файне місто». Планируем активно участвовать в программе мобильности молодежи. Под это готовим специальные мастер-классы, экскурсии и туры для детей, молодежи, старших возрастных групп и семей», - рассказывает директор Тернопольского туристического информационного центра Тарас Ковальчук.

Добавим, что посещаемость Тернополя туристами – более 200 тыс. человек в год, бюджет туристической отрасли в 2019 году – 1,5 млн грн.

Активно развивает свой туристический потенциал и райцентр Чортков. Ставку делает на событийный туризм, гастро- и этнофестивали.

«В этом году мы ... начали изготовление проектно-сметной документации на строительство смотровых площадок - уже есть готовый проект такой площадки на ул. Елены Телиги, простирающейся выше Чортковского замка. В следующем году первоочередной задачей считаем развитие туристической инфраструктуры. Запланировано открытие Туристическо-информационного центра. Привлекаем гранты для обустройства очень нужного Чорткову туристического офиса. Также планируем выпуск брошюр и другой печатной продукции для туристов, и, конечно же, создание и продвижение качественного, актуального контента о Чорткове», - рассказала начальник отдела туризма Чортковского городского совета Оксана Свистун.

Чортков – райцентр, где в этом году побывало 6 тыс. туристов, бюджет туристической отрасли в 2019 году - 250 тыс. грн.

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Тернополь, Туризм, Чортков.
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