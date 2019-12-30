Спасатели потушили пожар в Центре профессионально-технического образования

Новости Украины:В харьковском Центре профессионально-технического образования произошел пожар.

В воскресенье вечером в социально-бытовом корпусе Центра профессионально-технического образования на ул. Ивана Каркача начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 17:58.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в воскресенье вечером.

В 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидирован.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.