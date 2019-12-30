На Донетчине горел наркодиспансер

Новости Украины:В Донецкой области ликвидировали пожар в наркодиспансере.

В г.Константиновка Донецкой области спасатели ликвидировали пожар в здании городского наркологический диспансер. Краматорска, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 декабря в 21:20 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в здании ОСП "КЛПУ "Городской наркологический диспансер. Краматорска" по адресу: г.Константиновка, ул. Европейская", - говорится в сообщении.

Так, по прибытию на место происшествия спасателями установлено, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление.

"На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - добавили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.