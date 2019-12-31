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Вечером в Киеве могут ограничить вход на 5 центральных станций метро

Вечером в Киеве могут ограничить вход на 5 центральных станций метро
12:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.

Сегодня вечером в столичном метро могут ограничить вход на станции "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь" и "Золотые ворота".

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости, в зависимости от пассажиропотока, может быть закрыта на вход для пассажиров станция метро "Золотые ворота", чтобы все желающие могли добраться к Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем.

Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января возможно ограничение входа на станции метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь" во избежание давки в вестибюлях.

Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.

В то же время фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Также в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года пассажирский наземный транспорт будет работать дольше.

Напомним, в новогоднюю ночь МВД усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

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Киев, Метро, Метрополитен, Столица, Киевский метрополитен.
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