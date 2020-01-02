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Четверг, 02.01.2020
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Возле Офиса президента открыли каток (Видео)

В Киеве открыли ледовую площадку возле Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Большой Киев". Новый каток на Банковой абсолютно бесплатный, как и прокат коньков (со своими тоже можно) - при входе дают жетон для обмена на коньки. Все коньки новые, от 27 до 45 размера, но без заточки, поэтому немного они скользкие на поворотах. Также здесь есть надувной шатер, внутри которого можно переобуться, оставить вещи и погреться. Но перекусить на катке негде - фудкортов нет, но недалеко на Лютеранской есть продуктовый магазин. Рядом установлены два биотуалета.
Большой Киев
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Каток, Владимир Зеленский, ОП, Офис Президента.
15:06 Сегодня Телеграф
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