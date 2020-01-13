С начала года пожары в Украине забрали жизни более сотни людей

Новости Украины:В Украине с начала года на пожарах погибли 102 человека, а за прошедшую неделю – с 6 по 12 января – 47 человек.

В Украине за прошедшую неделю - с 6 по 12 января - на пожарах погибли 47 человек, с начала года - 102 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"(За неделю - ред.) ликвидировано 895 пожаров, спасено на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 485 зданий и 33 единиц техники. На пожарах погибло 47 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 492 тыс. грн" , - говорится в сообщении.

В то же время, с начала года, по данным ГСЧС, в Украине пожары унесли жизни уже 102 человек.

Также отмечается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧс совершено 25 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 133 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах, как указано, погибли 4 человека.

Напомним, 5 января в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека