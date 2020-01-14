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Все руководство налоговой службы Одесской области отстранено

Все руководство налоговой службы Одесской области отстранено
08:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: minfin.com

Новости Украины:Глава налоговой службы отстранил руководство Одесского облуправления, инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции.

Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил все руководство Одесского областного управления ГПС и инициировал внутреннее служебное расследование после коррупционного скандала в Одессе.

"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", – написал Верланов на своей странице в фейсбук в понедельник вечером.

Глава налоговой также анонсировал ряд мероприятий, которые собирается реализовать. В частности, Верланов отстранил все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициировал внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

"Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей", – написал он.

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Кроме того, Верланов подчеркнул, что гарантирует НАБУ и другим правоохранительным органам "полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников".

Как сообщалось, накануне, 13 января, исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

"Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной. Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры", - говорится в сообщении на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП при поддержке Генпрокуратуры ведут с декабря 2019 года, говорится в сообщении.

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Коррупция, Одесская область, Налоговая служба, НАБУ, ГНС в Одесской области.
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