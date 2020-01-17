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Комитет ВР по внешней политике получил нового председателя

Комитет ВР по внешней политике получил нового председателя
12:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ВР назначила Александра Мережко на должность председателя комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики.

Верховная Рада заменила Богдана Яременко на Александра Мережко в должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

За соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" проголосовали 317 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено избрать Мережко (фракция "Слуга народа") председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики.

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Также постановлением предусмотрено избрать Яременко (фракция "Слуга народа") членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Согласно постановлению, Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность") избран членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщалось ранее, 30 октября 2019 года журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

По словам премьера работа с МВФ должна принести свои плоды уже в ближайшее месяцы.

После этого три фракции призвали освободить Яременко от должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

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Верховная Рада, Владимир Вятрович, Богдан Яроменко, Александр Мережко.
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