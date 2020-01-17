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Пятница, 17.01.2020

В Николаеве разводили мосты для ремонта десантного корабля (Видео)

Сегодня, 16 января, в Николаеве разводили мосты для десантного корабля ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко". Об этом сообщает Укроборонпром. Отмечается, что Николаевский судостроительный завод провел ремонт этого самого большого десантного корабля ВСУ за пять месяцев. Более сотни сотрудников проводили работы по обследованию, проверке и ремонту узлов и механизмов судна. Сегодня состоялся первый выход корабля из акватории в месте постоянного базирования. Укроборонпром отмечает, что "Юрий Олефиренко" способен проводить десантирование более 150 бойцов либо 10 единиц техники, или перевозку до 250 тонн грузов. Для огневой поддержки судно вооружено реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками со скорострельностью в 1000 выстрелов в минуту.
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Николаев, ВМС ВСУ, Десантный корабль.
13:47 Сегодня Телеграф
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