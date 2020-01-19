Под оккупированой Керчью обмелел Северо-Крымский канал (Видео)

Новости Украины:В Крыму обмелел Северо-Крымский канал.

Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Kerch.FM.

Отмечается, в ноябре 2019 года оккупанты организовали внутрикрымскую прокачку воды по каналу, однако воды становится все меньше. Из-за неудовлетворительного обслуживания русла рукотворного канала там начали раздвигаться бетонные плиты.

Водоросли, запутавшиеся на столбах и опорах выше уровня воды, свидетельствуют о тому, что еще недавно воды было значительно больше.

Напоминаем, в Луганской области правоохранители расследуют факты злоупотребления и хищения бюджетных средств чиновниками одного из управлений Луганской областной государственной администрации во время ремонта моста в Станице Луганской.