Начальника отдела ГУ ГФС в Киевской области разоблачили на взятке

Новости Украины:Начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы задержали за взятку.

В Киеве следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн.

"По предварительной информации, чиновник требовал от гражданина взятку за ускорение проведения проверки перед ликвидацией предприятия и ее успешное завершение без претензий со стороны ГФС", - сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновник задержан во время получения взятки в служебном кабинете. На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Напоминаем, Московский районный суд Харькова избрал меру пресечения старшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции Киевского района города, подозреваемому в получении 1,5 тысяч долларов взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).