Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов

Оккупанты сегодня выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского Луганской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута во время брифинга.
"На Луганском направлении около 11.00 оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского. На Донецком направлении с 9.00 противник из станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал наши позиции в районе населенного пункта Березово", - отметил он.
По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен.
Напомним, Эди Рама говорит, миссия ОБСЕ играет важную роль в установлении мира на Донбассе.