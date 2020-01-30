Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов

Новости Украины:В Минобороны заявили, что террористы, 8 раз, обстреляли позиции украинских военных из минометов.

Оккупанты сегодня выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута во время брифинга.

"На Луганском направлении около 11.00 оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского. На Донецком направлении с 9.00 противник из станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал наши позиции в районе населенного пункта Березово", - отметил он.

По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен.

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