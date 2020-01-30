Скачать
Четверг, 30.01.2020
Ермак: Украинская сторона не делала никаких запросов о встрече с Путиным в Израиле
У Зеленского прокомментировали информацию о встрече с Путиным в Израиле
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
"Молодость-2020" объявила прием заявок
"Молодость-2020" объявила прием заявок

Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов

Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов
13:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны заявили, что террористы, 8 раз, обстреляли позиции украинских военных из минометов.

Оккупанты сегодня выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута во время брифинга.

"На Луганском направлении около 11.00 оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского. На Донецком направлении с 9.00 противник из станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал наши позиции в районе населенного пункта Березово", - отметил он.

Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен.

Напомним, Эди Рама говорит, миссия ОБСЕ играет важную роль в установлении мира на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, Обстрелы, ОРДЛО, Максим Праута.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом построят новые развязки
Под Киевом построят новые развязки
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь