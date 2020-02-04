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Снег и гололед: что происходит на дорогах

Снег и гололед: что происходит на дорогах
09:42 Сегодня Телеграф Фото: ukravtodor.gov.ua

Новости Украины:В ряде областей Украины дороги государственного значения мокрые, местами - заснеженные, гололед, но проезд обеспечен

Во вторник, 4 февраля, покрытие на дорогах государственного значения в Карпатском регионе мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололед.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"На большинстве перевалочных участков дорог - дождь. На остальной территории - без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где идет дождь, покрытие мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, закругленных участков.

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Отмечается, что проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторы в движении не зафиксированы.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 110 единиц техники и 142 рабочих.

Как сообщалось, 3 февраля в Украине облачно с прояснениями, в западных областях - дождь и мокрый снег, днем на Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки; в Карпатах днем - сильный снег, метель, порывы ветра 20-25 м/с. На остальной территории без осадков, только днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь.

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Погода, Дороги, Укравтодор, Снег, Гололед.
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