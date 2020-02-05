Продавали "дурь": В Днепре раскрыли и задержали группировку по сбыту наркотиков

Новости Украины:В Днепре сотрудники Нацполиции задержали преступников, занимавшихся продажей наркотиков и изъяли у них "товара" на 1 млн.

В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые занимались сбытом наркотиков, и изъяли у них "товара" на сумму более 1 млн гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепровской области.

"Сотрудники управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Криворожской прокуратуры № 3 задокументировали преступную группу, члены которой занимались сбытом марихуаны", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, в состав группы входили 5 местных жителей - мужчины в возрасте 30-53 лет, которые организовали в Кривом Роге схему сбыта наркотиков. Установлено, что группа имела признаки организованности и состояла из организатора, поставщика и сбытчиков. 5 февраля при силовой поддержки спецназовцев КОРД по месту жительства мужчин прошли обыски, во время которых было изъято более 11 кг наркотических средств каннабис, метамфетамин, 2 пистолета, деньги и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на экспертизу.

Сейчас четырем членам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

После проведения экспертиз будет принято решение о вручении подозрения членам группы. Также полиция устанавливает других лиц, которые в составе группы занимались сбытом наркотиков в городе и регионе.