Покатались на лыжах: Во Львовской области спасатели обнаружили пятерых травмированных туристов

Новости Украины:Во Львовской области спасательная группа оказывала помощь пятерым травмированным туристам лыжникам.

Во Львовской области травмировались пятеро лыжников, среди них дети.

Об этом сообщили в Львовской ОГА.

"7 февраля Славской поисково-спасательной группой на горе Высокий Верх села Волосянка, горе Тростян и горе Политех села Славское Сколевского района предоставлялась помощь 5 травмированным туристам лыжникам", - сообщили в ОГА.

Как стало известно, речь идет о туристах из Киева, Одессы, Днепра и Киевской области.

"Среди пострадавших: житель г. Киев 1985 года (травма правой руки); жительница г. Одесса 1989 года рождения (травма правой ноги); жительница Киевской области 1994 года рождения (травма левой ноги); житель г. Днепр 2010 рождения (ребенок, травма левой ноги); жительница г. Киев 2010 рождения (ребенок, рваная рана лица)", - сообщили в департаменте.