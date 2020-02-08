СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял "коллег" и покончил с собой

На оккупированном Донбассе пророссийский боевик убил четырех человек, трое из них оказались его "коллегами", а затем застрелился сам.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в кафе в селе Чулковка на окраине Донецка.
По словам собеседника, мужчины праздновали "День следственных органов МВД ДНР". Во время празднования между ними и знакомыми из "органов внутренних дел" возник конфликт.
Один из них расстрелял оппонентов и водителя такси из автомата Калашникова. После этого совершил самоубийство.