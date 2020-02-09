Самая холодная ночь: В Кириловке зафиксировали температурный рекорд

Новости Украины:В Кириловке зафиксировали самую низкую температуру за последние 64 года.

В пгт Кирилловка, что в Запорожской области, установлен температурный рекорд. В ночь с 8 на 9 февраля столбик термометра показал самую низкую за 64 года температуру.

Соответствующие данные обнародовал Запорожский областной центр по гидрометеорологии.

По данным запорожских метеорологов, температура воздуха равна днем 6-9° мороза, ночью 11-20° мороза, на метеостанции Кирилловка зафиксировано 23° мороза.

"Минимальная температура воздуха за ночь 9 февраля наблюдалась в 1954 г. -22,1", - сообщают в метеослужбе.

На метеостанции Гуляйполе температура ночью составляла -20° мороза.

За прошедшие сутки на всей территории области прошел небольшой снег. Высота снежного покрова колеблется от 1 до 34 см. Максимальная скорость ветра, северо-западного направления, составляла 6-10 м/с.

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