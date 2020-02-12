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Среда, 12.02.2020

В Днепропетровской области машина упала с моста в реку (Видео)

Легковой автомобиль с двумя людьми упал с моста в реку Самоткань в Верхнеднепровске, погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области Трагедия произошла 11-го февраля около 18:40. На месте происшествия спасатели установили, что ориентировочно автомобиль "Renault MEGANE" упал в воду, когда проезжал по узкому мостику через сбросной канал. В результате ДТП погибла пассажирка 2001 года рождения. Водителя, гражданина 1970 года рождения, сотрудники Службы спасения вытащили из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки.
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