Зимнее творчество: В Днепре местные жители слепили из снега полицейскую машину

Новости Украины:В Днепре жители слепили из снега патрульную машину полиции.

В Днепре местные жители слепили патрульную машину Toyota Prius из снега. Фото с необычной скульптурой патрульная полиция Днепропетровской области выложила на своей странице в Facebook.

"Всем доброе утро желает строгий Днепровский патруль! У нас поедет даже такой приус. Авторам респект за креатив и досуга с пользой", - написали в патрульной.

Авторы необычной скульптуры сами о себе сообщили в социальной сети: "Вот такого приуса мы слепили за 5 часов. Стоит он на улице Холодильной возле троллейбусного депо".

Позже, возле патрульного автомобиля Toyota Prius слепили еще и Mercedes.