В четырех областях Украины изъят контрафактный табак на 20 млн грн

Новости Украины:В Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях изъяты контрафактные сигареты на 20 млн грн, к схеме причастны военные ВСУ.

В Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях разоблачено ряд мест накопления контрафактной табачной продукции, которая с участием военнослужащих ВСУ противоправно ввозилась с неподконтрольной территории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

”Досудебным расследованием установлено, что группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВС Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины”, - говорится в сообщении.

Сегодня по результатам проведения более 90 обысков на территории четырех областей, в которых было задействовано более 500 правоохранителей, обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн, деньги в сумме более 900 тыс. грн, которые были получены от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны. Обыски проводились по местам проживания фигурантов и в складских и офисных помещениях.

”Готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц”, - сообщили в прокуратуре.