В Николаеве люди вышли на акцию в поддержку судостроительного завода "Океан"

Новости Украины:В Николаеве попросили защитить судостроительный завод "Океан" от рейдеров.

Более четырехсот николаевцев 15 февраля приняли участие в мирной акции "Руки прочь от "Океана" в поддержку судостроительного завода "Океан", имущество которого арестовано по представлению Офиса генерального прокурора Украины.

Они собрались у здания облгосадминистрации и в руках держали плакаты "Руки прочь от "Океана", "Не хотим ехать в Румынию на заработки. Дайте работать дома и быть со своими семьями", "Власть, не мешай корабелам работать", "Владимир Зеленский, защитите украинский "Океан", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня на основании лживых обвинений в отношении нашего завода, правоохранители расследуют сфабрикованное уголовное дело. Завод "Океан" был нагло атакован рейдерами, поставлен под угрозу срыв контрактов. Впервые за много лет мы имеем пакет заказов по судостроению, судоремонту, обработке металла, мостостроению, рабочие получают стабильную заработную плату. Я обращаюсь к Президенту Владимиру Зеленскому: не дайте уничтожить единственный в Украине судостроительный завод», - сказал представитель трудового коллектива завода Виктор Вольский.

Поддержал заводчан и городской голова Николаева Александр Сенкевич. Он подчеркнул необходимость личного контроля со стороны Президента Украины относительно вопроса защиты "Океана".

На митинге судостроители и ветераны отрасли не скрывали эмоций и называли имена тех, кто, по их мнению, причастен к этой ситуации, которая имеет целью уничтожения кораблестроения в Николаеве. Среди них назывались и работники прокуратуры, которые, по их мнению, бездумно приняли решение об аресте имущества завода, нанеся огромный репутационный ущерб перед отечественными, а особенно иностранными инвесторами.

Участники акции приняли обращение к Президенту Украины с требованием защитить завод от рейдерских посягательств.

"Флагман украинского судостроения завод "Океан" нуждается в поддержке и защите от рейдеров, которые атаковали наше предприятие. Запятнана наша репутация, которая зарабатывалась тяжелым трудом. Под угрозой выполнение действующих и будущих заказов. Не дайте уничтожить наше предприятие", - говорится в обращении.

Напоминаем, по представлению Офиса генерального прокурора Печерским районным судом г. Киев 13 января 2020 года наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Хозяйственный суд Николаевской области 14 февраля признал законным проведение аукциона по продаже имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".

3 декабря 2018 года "Океан", который до этого несколько лет не работал, продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривень. Это была третья попытка продать завод. Первые две не состоялись из-за отсутствия желающих его купить. Его новым владельцем стал руководитель николаевского ООО "Торговый дом "Аннона" Игорь Волошин. Новый владелец погасил почти 100 миллионов гривень долгов по зарплате и начал возрождать производство.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на строительстве и ремонте контейнеровозов, танкеров и других судов водотоннажностью до 350 тысяч тонн. Он был собственностью норвежско-российской компании Вадан Ярдс Групп АС.