Последствия непогоды: В Киеве стихия спровоцировала локальные подтопления (Фото)

Новости Украины:В Киеве из-за непогоды появилось много локальных подтоплений, коммунальные службы ликвидируют их.

В Киеве в результате непогоды были локальные подтопления, коммунальные службы ликвидируют их.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".

"На протяжении последних дней гидрослужбы ДЭУ работают в усиленном режиме. Заранее, перед началом осадков, спецтехника выехала на самые проблемные участки. В частности, на дороги рядом со станцией метро "Левобережная", тоннель у станции метро "Дорогожичи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подтопление этих проблемных мест удалось предотвратить.

"Локальные подтопления оперативно ликвидировали", - добавили в КК.