Последствия непогоды: В Киеве стихия спровоцировала локальные подтопления (Фото)

В Киеве в результате непогоды были локальные подтопления, коммунальные службы ликвидируют их.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".
"На протяжении последних дней гидрослужбы ДЭУ работают в усиленном режиме. Заранее, перед началом осадков, спецтехника выехала на самые проблемные участки. В частности, на дороги рядом со станцией метро "Левобережная", тоннель у станции метро "Дорогожичи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подтопление этих проблемных мест удалось предотвратить.
"Локальные подтопления оперативно ликвидировали", - добавили в КК.