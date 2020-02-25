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В "Киевпастрансе" рассказали о судьбе столичного блошиного рынка

В "Киевпастрансе" рассказали о судьбе столичного блошиного рынка
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Левченко сообщил, что появиться на месте блошиного рынка на Куреневке.

К концу марта на месте блошиного рынка на столичной Куреневке будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установлены новые остановочные комплексы.

Об этом сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По его информации, в настоящее время уже начата расчистка территории и ее подготовка к дальнейшему благоустройству. Вскоре там появятся пешеходные дорожки, ограждения, зеленая зона с должным освещением и посадочные площадки для ожидания транспорта.

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"Мы прилагаем немало усилий, чтобы Киев менялся к лучшему. Блошиный рынок сегодня - это неосвещенная, запущенная и загроможденная территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий: стихийная торговля, которая велась почти под колесами трамвая, постоянная грязь и мусорная свалка. Вскоре вместо мусорной свалки там будет спокойный и чистый уголок настоящей европейской столицы", - добавил Левченко.

По плану работы должны завершить во второй половине марта. После этого территорию передадут на баланс Оболонской РГА.

Напомним, экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА.

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Киев, Столица, Блошиный рынок, КП "Киевпастранс".
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