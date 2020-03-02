В Украине еще один человек умер от гриппа

Новости Украины:Во Львовской области от осложнений гриппа в возрасте 30 лет скончался местный мужчина.

Во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут, передают местные СМИ.

По его словам, во Львовской области с начала эпидемического сезона зафиксировано четыре летальных случая от гриппа. А последний мужчина заболел еще 17 февраля.

"За помощью к врачам обратился лишь 21 февраля. 23 февраля был госпитализирован во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи и в тот же день он умер. У него была тяжелая пневмония. Были у мужчины сопутствующие заболевания, пока неизвестно. Лабораторные исследования показали, что у пациента был грипп типа А", - добавил Когут.

Напомним, в Приморском районе Запорожской области от гриппа умер 51-летний мужчина.

Как сообщалось Минздрав призывает украинцев не пренебрегать профилактикой гриппа.