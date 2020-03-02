Скачать
Понедельник, 02.03.2020
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
Возможное завышение цен для населения: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"
Возможное завышение цен для населения: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Умер художник-концептуалист Улай
Умер художник-концептуалист Улай

В Украине еще один человек умер от гриппа

В Украине еще один человек умер от гриппа
14:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области от осложнений гриппа в возрасте 30 лет скончался местный мужчина.

Во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут, передают местные СМИ.

По его словам, во Львовской области с начала эпидемического сезона зафиксировано четыре летальных случая от гриппа. А последний мужчина заболел еще 17 февраля.

"За помощью к врачам обратился лишь 21 февраля. 23 февраля был госпитализирован во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи и в тот же день он умер. У него была тяжелая пневмония. Были у мужчины сопутствующие заболевания, пока неизвестно. Лабораторные исследования показали, что у пациента был грипп типа А", - добавил Когут.

В Украине проверяют четырех людей на коронавирус

Напомним, в Приморском районе Запорожской области от гриппа умер 51-летний мужчина.

Как сообщалось Минздрав призывает украинцев не пренебрегать профилактикой гриппа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Львов, Грипп, Пневмония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь