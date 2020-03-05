На одной из столичных улиц прорвало трубу, движение ограничили

Работники Киевводоканала проводят ремонтные работы на улице Владимирской, где произошло повреждение трубопровода, повлекшее проседание асфальта.
Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.
"На ул. Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода. Поэтому возникло проседание асфальта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники «Киевводоканала» уже начали ликвидировать порыв. Впоследствии балансодержатель сетей восстановит покрытие проезжей части.
Как сообщают в коммунальной корпорации, движение автотранспорта частично ограничено.