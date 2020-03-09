Во Львове неизвестные забросали яйцами феминисток (Фото)

Новости Украины:Во Львове в участниц марша за права женщин полетели яйца.

Во Львове участниц марша за права женщин забросали яйцами.

Об этом в Facebook сообщила одна из феминисток Марта Чумало. Инцидент произошел на улице Федорова.

По словам женщины, неизвестные забросали их яйцами с криками «Прочь из Украины».

В связи с этим участницы марша намерены обратиться в полицию.

Напоминаем, сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве проходила акция "Марш женщин", участники и участницы акции требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Они прошли по центральным улицам города, скандируя "Бунтуй, люби, права не отдавай!".