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В Харькове на человека упало дерево (Фото)

В Харькове на человека упало дерево (Фото)
06:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове мужчину насмерть придавило дерево.

В Харькове неподалеку от жилого дома на Григоровскому шоссе, 51, упало дерево и придавило насмерть человека.

"По первоначальной информации дерево не было аварийным. Сейчас эту информацию проверяют в "Зеленстрое" и "Жилкомсервисе", точнее сможем проинформировать позже. Причина трагедии - сильный ветер", - написал на своей странице в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени городских властей.

Напоминаем, в центре Чернигова ураган вырывал деревья с корнями.

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Ураган, Харьков, Сильный ветер.
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