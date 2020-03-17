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На время карантина в Киеве прекратят работу ярмарки и рынки

На время карантина в Киеве прекратят работу ярмарки и рынки
17:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В КГГА приняли меры для снижения риска распространения коронавируса в столице.

В Киевской городской государственной администрации приняли решение, что во время карантина в столице не будут работать рынки и продуктовые ярмарки.

Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Государственные органы исполнительной власти - с завтрашнего дня все работают в удаленном режиме. Сами департаменты и управления работают в дежурном режиме особенно это касается УЦПАУ. Продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено проводить работу в период карантина", - отметил он.

В Киеве с завтрашнего дня прекратит движение городская электричка

Кроме того Поворозник напомнил, как в период карантина будет работать общественный транспорт и больницы в столице.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта до 3 апреля, предварительно. Департамент здравоохранения КГГА должен предусмотреть следующие мероприятия: прекратить плановые мероприятия по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных, а также обеспечить максимальную готовность и переквалификацию медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Департаменту транспорта в части того, что закрывается метрополитен, нужно обеспечить работу общественного транспорта в обычном движении, особенно на маршрутах, дублирующих линии метрополитена. Напоминаю, что принято решение о перевозке 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве", - отметил он. 

Поворозник отметил, что соблюдение решения будет контролировать санитарная служба и национальная полиция.

Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен 

Напомним: 

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Киев, Украина, Продукты, Рынки, Карантин, Потребление, Ярмарки, Коронавирус.
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