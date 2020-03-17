На время карантина в Киеве прекратят работу ярмарки и рынки

Новости Украины:В КГГА приняли меры для снижения риска распространения коронавируса в столице.

В Киевской городской государственной администрации приняли решение, что во время карантина в столице не будут работать рынки и продуктовые ярмарки.

Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Государственные органы исполнительной власти - с завтрашнего дня все работают в удаленном режиме. Сами департаменты и управления работают в дежурном режиме особенно это касается УЦПАУ. Продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено проводить работу в период карантина", - отметил он.

Кроме того Поворозник напомнил, как в период карантина будет работать общественный транспорт и больницы в столице.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта до 3 апреля, предварительно. Департамент здравоохранения КГГА должен предусмотреть следующие мероприятия: прекратить плановые мероприятия по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных, а также обеспечить максимальную готовность и переквалификацию медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Департаменту транспорта в части того, что закрывается метрополитен, нужно обеспечить работу общественного транспорта в обычном движении, особенно на маршрутах, дублирующих линии метрополитена. Напоминаю, что принято решение о перевозке 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве", - отметил он.

Поворозник отметил, что соблюдение решения будет контролировать санитарная служба и национальная полиция.

Напомним:

За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.

В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.