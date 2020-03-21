В Киеве блокировали поставки фальсифицированных лекарств (Фото)

Новости Украины:В Киеве остановили схему поставок фальсифицированных лекарств и изъято контрафакта на 3 млн грн.

Киевские правоохранители перекрыли канал поставок фальсифицированных лекарственных средств и изъяли во время обысков контрафактную продукцию на сумму 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, группа лиц контрабандным путем из Российской Федерации, Индии и Турции завозили на территорию Украины не зарегистрированные и некачественные лекарственных средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы.

”Указанные препараты ввозились на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, с сокрытием от контроля качества, без соблюдения температурного режима транспортировки, что в свою очередь, могло привести к негативным последствиям для здоровья граждан Украины”, - сказано в сообщении.

В результате обысков, проведенных по местам хранения контрафактной продукции и жительства фигурантов, изъяты более 50 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 млн грн, компьютерная техника администратора сайта и другие вещественные доказательства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечение их к уголовной ответственности.