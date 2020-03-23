В зоне ООС снова стреляют, пострадали двое украинских военных

Новости Украины:Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полудня, ранены двое военных.

Двое украинских военнослужащих получили ранение вследствие попадания в понедельник выпущенной боевиками ракеты в грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Грузовик ЗИЛ-131 был обстрелян возле пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области. "Обороняющиеся подразделения Операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

С полудня незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", четыре – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили об отсутствии обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований с начала суток к полудню понедельника.