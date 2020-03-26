На Закарпатье более 7 тыс граждан вернувшихся из-за границы находятся на самоизоляции

В Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в самоизоляции находятся 7233 человека, вернувшихся из-за границы.
Об этом говорится в сообщении на сайте Закарпатского областного совета.
"Сегодня, 26 марта, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению и противодействию распространению на территории Закарпатья коронавируса Covid-19. Речь шла о том, что украинцы продолжают возвращаться домой. Отмечалось также, что с 18 по 25 марта подписали заявления на самоизоляцию - 6729 человек. Из них 6346 - обратились к семейным врачам. Всего по области в самоизоляции находятся по состоянию на 25 марта с.г. - 7233 закарпатца", - сообщил председатель облсовета Михаил Ривис.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.