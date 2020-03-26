На Закарпатье более 7 тыс граждан вернувшихся из-за границы находятся на самоизоляции

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Закарпатье более 7000 вернувшихся из-за границы раждан находятся на самоизоляции.

В Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в самоизоляции находятся 7233 человека, вернувшихся из-за границы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Закарпатского областного совета.

"Сегодня, 26 марта, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению и противодействию распространению на территории Закарпатья коронавируса Covid-19. Речь шла о том, что украинцы продолжают возвращаться домой. Отмечалось также, что с 18 по 25 марта подписали заявления на самоизоляцию - 6729 человек. Из них 6346 - обратились к семейным врачам. Всего по области в самоизоляции находятся по состоянию на 25 марта с.г. - 7233 закарпатца", - сообщил председатель облсовета Михаил Ривис.

Напомним: