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"Масочные" махинации: в Харькове раскрыли схему по продаже масок в Испанию

"Масочные" махинации: в Харькове раскрыли схему по продаже масок в Испанию
23:31 Пн, 30 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове правоохранители разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок в Испанию.

Правоохранители разоблачили схему по минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты физического лица - предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года осуществили реализацию по адресу гражданина Китайской Народной Республики свыше 300 тыс. медицинских масок (респираторов) по цене ниже рыночной", - говорится в сообщении.

Так, в дальнейшем указанный гражданин КНР в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их за пределы таможенной территории Украины в Испанию. Таким образом, по предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 млн грн.

В уголовном производстве по ч.3 ст.212 УК Украины проведены санкционированные обыски.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, обыски проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. Вероятными участниками махинации являются сотрудники двух харьковских предприятий.

"По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки , USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме $243 тыс. и 14,5 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним: 

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