На Киевщине спасатели достали 30-летнего мужчину из колодца (Видео)

Новости Украины:На Киевщине спасатели вытащили из 25-метрового колодца мужчину.

В Киевской области спасатели достали мужчину из 25-метрового колодца.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, спасателям поступило сообщение о падении в колодец мужчины в с. Токаревка Сквирского района.

На месте было установлено, что в колодец глубиной около 25 м во время проведения ремонтных работ насоса упал 30-летний мужчина.

Спасатели и соседи с помощью двух спасательных веревок вытянули пострадавшего на поверхность и передали медикам.

Напоминаем, в Днепре спасатели достали с помощью веревки кота, который упал в 6-метровый колодец.