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Четверг, 09.04.2020
В Одесской области морские пехотинцы тренировались захватывать побережье: фоторепортаж
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В Одесской области морские пехотинцы тренировались захватывать побережье: фоторепортаж

Отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины провел в Одесской области учения, во время которых десантировался с моря для захвата побережья и уничтожения артиллерийской батареи условного противника. Об этом сообщает АрміяInform. "В Одесской области вблизи поселка Николаевка личный состав 137-го отдельного батальона морской пехоты во время учений осуществил успешное десантирование с моря, чтобы взять под контроль участки побережья и обеспечить продвижение основных сил. При этом морпехи должны были уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника", - говорится в сообщении.
Фото: АрміяInform
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Одесская область, ВМС Украины, Морская пехота, Захвата побережья.
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