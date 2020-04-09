В Одесской области морские пехотинцы тренировались захватывать побережье: фоторепортаж Отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины провел в Одесской области учения, во время которых десантировался с моря для захвата побережья и уничтожения артиллерийской батареи условного противника. Об этом сообщает АрміяInform. "В Одесской области вблизи поселка Николаевка личный состав 137-го отдельного батальона морской пехоты во время учений осуществил успешное десантирование с моря, чтобы взять под контроль участки побережья и обеспечить продвижение основных сил. При этом морпехи должны были уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника", - говорится в сообщении.