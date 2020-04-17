В Черновицкой области за сутки обнаружено почти сто инфицированных Covid-19

Новости Украины:На Буковине за сутки зафиксировали почти сотню новых больных на коронавирус.

В Черновицкой области за последние сутки подтвердили еще 96 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом в Facebook сообщают в Черновицкой ОГА.

"На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество тех, кто заболел, в Черновцах – 35 человек. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 758 человек", - говорится в сообщении.

Также там сообщили, что на данный момент подтверждена смерть 11 буковинцев от коронавируса. Выздоровели уже 25 жителей области.

По состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.