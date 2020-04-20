В зоне ООС пострадал украинский военный

Новости Украины:Боевики продолжают эскалацию конфликта на территории Донбасса.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны боевиков в понедельник.

Об этом сообщается на странице операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено ему надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Такие действия противника безнаказанными не остались – "огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность". Потери противника уточняются.