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В зоне ООС пострадал украинский военный

В зоне ООС пострадал украинский военный
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики продолжают эскалацию конфликта на территории Донбасса.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны боевиков в понедельник.

Об этом сообщается на странице операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено ему надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Такие действия противника безнаказанными не остались – "огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность". Потери противника уточняются.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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