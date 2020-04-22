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Среда, 22.04.2020

Нацгвардия показала, как проводит антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне (Видео)

Национальная гвардия Украины проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел 21 апреля. Накануне соответствующее поручение дал глава ведомства Арсен Аваков. Он предположил, что новые очаги возгорания могли возникнуть вследствие умышленного поджога. В МВД рассказали, что нацгвардейцы с помощью беспилотников днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей. "Целью экипажей беспилотных авиакомплексов являются выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги", – уточнили в Нацгвардии.
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Пожары, ЧАЭС, Арсен Аваков, Нацгвардия.
09:31 Сегодня Телеграф
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