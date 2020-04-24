На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали дюжину нелегалов-афганцев

Новости Украины:На Закарпатье пограничники отдела "Ужгород" 23 апреля задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Словакию.

В четверг, 23 апреля, пограничники отдела «Ужгород» задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию, сообщает Госпогранслужба.

Нарушителей обнаружили в лесу во время патрулирования участка границы вблизи н.п. Каменица Ужгородского района. Военнослужащим Госпогранслужбы пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей.

Задержанные, все мужчины, назвались гражданами Афганистана. Ни один из них не имел с собой документов. Личности задержанных устанавливаются.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению причастных к организации переправки незаконных мигрантов через границу.