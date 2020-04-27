Пыльная буря накрыла Одесскую область (Видео)

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются сегодня на территории всей Украины — в западных, центральных и южных областях страны порывы ветра 15-20 м/с. Сильный ветер бушует сегодня и в Одесской области. В некоторых районах замечены пыльные бури. В частности, пыльная буря накрыла сегодня село Ставрово в Окнянском районе. По данным синоптиков, в ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса.