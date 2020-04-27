Выход из карантина: в столице уже подготовили план для бизнеса

Новости Украины:В связи с предстоящим окончанием карантина, в Киеве подготовили план выхода для бизнеса.

Киев готовится к ослаблению ограничений и возобновлению экономики города после карантина.

Об этом на брифинге 27 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и возобновлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий", - сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов в плане выхода из карантина.

Кличко отметил, что не все важные и необходимые шаги есть в полномочиях местной власти. Он выразил убеждение, что правительство и парламент должны безотлагательно увеличить размер бюджетной программы на открытие предпринимательской деятельности.

"Сегодня в Госбюджете заложены средства максимум на 8,50 тысячи будущих предпринимателей. А таких должно быть минимум 100 тысяч. Эта программа будет направлена в первую очередь на тех, кто потерял работу. И украинцев, вернувшихся из-за рубежа и готовых создавать бизнес и рабочие места", - сказал Кличко.

Он отметил важность создания государственной кредитной программы для производителей, которые будут создавать новые рабочие места. По его словам, необходимо предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу местных налогов и сборов.

Кличко подчеркнул, что бизнес должен работать, а люди зарабатывать.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

На сегодняшний день карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.