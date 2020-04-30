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"Не хотят рисковать здоровьем": рынки в Тернополе не откроются до 11 мая

"Не хотят рисковать здоровьем": рынки в Тернополе не откроются до 11 мая
03:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash

Новости Украины:В Тернополе отказались открывать рынки до 11 мая

В Тернополе руководители местных рынков отказались открывать их до 11 мая.

Такое решение было принято на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на штаб.

"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернополян. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении штаба.

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Как сообщалось ранее, правительство поддержало решение для возобновления работы рынков с 1 мая.

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Тернополь, Рынки, Карантин.
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