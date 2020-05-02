В Черкассах возле управления полиции протестовали против карантина

Новости Украины:В Черкассах прошел протест против карантинных ограничений.

В Черкассах под стенами Главного управления национальной полиции прошла акция местных предпринимателей и представителей Национального корпуса Черкасс.

Об этом сообщает Суспільне.

Представители предпринимателей обратились к полиции с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать, а также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета. По информации правоохранительных органов на забастовку собралось около сотни людей.

Напоминаем, городская власть Черкасс несколько смягчила карантин от 1 апреля, однако полностью его не отменяла. В городе разрешено работать строительным магазинам, открытым рынкам, парикмахерским и салонам, но с соблюдением всех карантинных требований.