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В Черкассах возле управления полиции протестовали против карантина

В Черкассах возле управления полиции протестовали против карантина
01:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Суспільне

Новости Украины:В Черкассах прошел протест против карантинных ограничений.

В Черкассах под стенами Главного управления национальной полиции прошла акция местных предпринимателей и представителей Национального корпуса Черкасс. 

Об этом сообщает Суспільне.

Представители предпринимателей обратились к полиции с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать, а также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета. По информации правоохранительных органов на забастовку собралось около сотни людей.

Напоминаем, городская власть Черкасс несколько смягчила карантин от 1 апреля, однако полностью его не отменяла. В городе разрешено работать строительным магазинам, открытым рынкам, парикмахерским и салонам, но с соблюдением всех карантинных требований.

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Полиция, Черкассы, Карантин.
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