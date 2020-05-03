В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц

Новости Украины:В Черновцах из-за непогоды затопило десятки улиц.

В Черновцах во время сильного ливня подтопило десятки улиц, а поваленное дерево заблокировало движение транспорта на улице в центре города.

Напоминаем, сильная гроза в городе началась в воскресенье примерно в 18:00 и продолжалась примерно полчаса. За это время в городе подтопило десятки улиц.В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что непогода и подтопление заблокировали проезд под мостом в начале улицы Хотинской - одной из главных улиц города, которая "накладывается" на трассу международного значения М-19. Также усложнен проезд на кольце улицы Гагарина перед рекой Прут.

Кроме того, во время грозы дерево упало на припаркованные рядом автомобили и заблокировало движение транспорта на улице Лысенко в центре Черновцов. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС.

Вместе с тем, из-за непогоды затопило улицу Садовую в центре города. По сообщению пользователей соцсетей, после грозы из-под люка на этой улице стали фонтанировать канализационные стоки.