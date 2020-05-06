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Военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе: видео

Военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе: видео
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости Украины:Вооруженные формирования России 5 мая обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

5 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников.

Удерживая оборону, украинские военнослужащие решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Об этом сообщает ОТГ "Север".

"Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника", - говорится в сообщении.

Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения и один - боевое травмирование.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, Огненная точка.
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