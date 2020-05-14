Куцый: Одесская область находится на грани критической и очень опасной ситуации

Новости Украины:Из-за засухи власти Одесской области просят Кабмин и банки поддержать аграриев.

Из-за засухи, повлекшей гибель значительной части посевов зерновых культур, руководство Одесской области обратилось к правительству и государственным банковским учреждениям с предложением отсрочить погашение кредитов или предоставить льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации на своей странице в Facebook, сославшись на председателя ОГА Максима Куцого, который провел 13 мая встречу с аграриями Болградского района.

"Фермеры говорят, что такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Помимо вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полумиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% всех посевов в регионе", - отметил Куцый.

По словам главы ОГА, агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств.

"Если в прошлом году мы собрали 3,7 млн тонн зерновых, то в этом году, по прогнозам специалистов, сможем выйти лишь на 1,2 млн тонн", - подчеркнул он.

Во время встречи с фермерами оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи - могут потерять до 2 млрд грн.

Председатель ОГА акцентировал, что сейчас задача №1 - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность региона. Ситуация с АПК настолько критическая, добавил Куцый, "что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина".

Кроме того, ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. "Собираем предложения для технического решения проблемы. Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно при сотрудничестве фермеров, ученых и государства", - подытожил глава ОГА.