На Донбассе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Новости Украины:Миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и в то же время - увеличение на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 114/2020 от 14 мая.

«Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом», - говорится в сообщении.

Наблюдатели также сообщают об обстреле беспилотника миссии: «Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, который пролетал над районами неподалеку от неподконтрольной правительству Алмазной Луганской области».

Отмечается, что члены вооруженных формирований, как и раньше, запрещали патрулям миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

При этом СММ ОБСЕ осуществляла мониторинг на участках разведение сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

«Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в частности водопроводов и линии электропередачи в неподконтрольных правительству районах Луганской области», - отмечается в отчете.